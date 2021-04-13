До конца недели в Азербайджане установится умеренная погода

БАКУ /Trend/ - До конца недели на территории Азербайджана установится умеренная погода.

Об этом сказала журналистам глава Национального метеорологического центра Умайра Тагиева в рамках медиатура, организованного министерством экологии и природных ресурсов в Губадлинский район, сообщает во вторник Trend.

По ее словам, с утра 13 апреля в Азербайджане местами прошли дожди. Со второй половины завтрашнего дня осадки на территории страны прекратятся.

"В последующие три дня в Азербайджане установится умеренная погода, преимущественно без осадков, будет дуть слабый ветер. Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове повысится до 16-18, в районах - до 23-25 градусов тепла. В первой декаде апреля погода была ветреной, но температура воздуха в отдельные дни превышала климатическую норму на семь - девять градусов", - сказала Тагиева.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)