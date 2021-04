В Бакинской высшей школе нефти состоялась церемония открытия Международных научных конференций (ФОТО)

Бакинская высшая школа нефти (БВШН) провела церемонию открытия II Международных научных конференций студентов и юных исследователей, посвященных 98-летию со дня рождения Общенационального лидера Гейдара Алиева.

На церемонии выступили ректор Бакинской высшей школы нефти Эльмар Гасымов; вице-президент НАНА, директор Института молекулярной биологии и биотехнологий, действительный член НАНА, академик Ирада Гусейнова; вице-президент компании Baker Hughes по нефтепромысловым услугам в регионе Россия Каспий Томми Кассем; руководитель представительства компании Kinetics Technology в Азербайджане Никколо Хайлперн; главный геолог компании bp Арзу Джавадова; специалист по связям с общественностью ООО “SOCAR Polymer”, выпускник БВШН Бахтияр Аллахвердиев; вице-президент компании Halliburton Колтон Томас.

В мероприятии также приняли участие руководящие лица компаний Microsoft-Азербайджан, Schneider Electric, bp, Bahar Energy Operating Company Limited, ряда институтов НАНА, включая Институт систем управления, Институт химических добавок, Институт востоковедения, Институт почвоведения и агрохимии и Институт экономики, а также ректоры Азербайджанского технического университета, Мингячевирского государственного университета, Азербайджанского технологического университета, Нахчыванского педагогического института и исполнительный директор Французско-Азербайджанского университета (UFAZ). Всего к онлайн-мероприятию присоединились около 1000 человек.

Конференции с участием представителей СМИ продолжат свою работу по отдельным разделам с 13 по 28 апреля.

Открывая конференции вступительным словом, ректор Бакинской высшей школы нефти Эльмар Гасымов поприветствовал участников и отметил, что конференции традиционно проводится в БВШН каждый год.

Э. Гасымов сказал, что основной целью проведения конференций, охватывающих 9-летний период, является формирование у студентов интереса к науке, научно-исследовательским работам и обеспечение обмена между ними знаниями и навыками в этой области.

“Эти конференции, посвященные 98-й годовщине со дня рождения Общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева, являются проявлением уважения к его личности как основоположника современного Азербайджана и его национальной нефтяной стратегии. Уже два года конференции проводятся как на международном уровне, так и в режиме онлайн. Подобные конференции предоставляют студентам и молодым исследователям широкие возможности для обмена знаниями и опытом, а также информируют общественность о результатах проведённых исследований”, – добавил он.

Ректор отметил, что в рамках II Международных научных конференций студентов и юных исследователей состоится первая конференция под названием «Химия и химическая инженерия в интересах устойчивого развития».

Затем будут организованы конференции под названиями «Нефтегазовая геология и инженерия» и «Автоматизация процессов и информационная безопасность - 2021».

Около 300 тезисов были представлены на конференции студентами и молодыми исследователями из местных и зарубежных учебных заведений. 131 тезис был представлен на конференцию «Химия и химическая инженерия в интересах устойчивого развития», 77 тезисов - на конференцию «Автоматизация процессов и информационная безопасность - 2021», 46 - на конференцию «Нефтегазовая геология и инженерия». 117 тезисов было представлено на конференцию от БВШН.

Тезисы были представлены на конференции студентами и исследователями Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности, Азербайджанского государственного экономического университета, Бакинского государственного университета, Азербайджанского университета архитектуры и строительства, Азербайджанского медицинского университета, Гянджинского государственным университетом, Азербайджано-французского университета Нахчыванского государственного университета, а также ряда институтов НАНА, включая Институт нефтехимических процессов, Институт информационных технологий, Институт молекулярной биологии и биотехнологии, Институт полимерных материалов, Институт геологии и геофизики, Институт катализа и неорганической химии и Институт систем управления.

На международные конференции также были приняты тезисы из зарубежных университетов, таких как Sahand University of Technology, Middle East Technical University, Nortern Cyprus Campus, University of Texas at Austin, Kazakh-British Technical University.

Другие выступавшие подчеркнули важность конференций, а также важность создания предприятиями и компаниями необходимых условий для прохождения студентами производственной практики и их участия в научных исследованиях.

Они отметили, что фундаментальные знания, предоставляемые в высших учебных заведениях, служат базой для подготовки студентов в качестве исследователей и создают возможность для прохождения ими производственной практики в процессе обучения. Они также подчеркнули, что конференции такого типа способствуют совершенствованию знаний и навыков студентов.