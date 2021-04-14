Семьям шехидов и инвалидам Карабахской войны предоставлены квартиры в бакинском поселке (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана предоставило квартиры еще 30 семьям шехидов и инвалидам войны в поселке Рамана Сабунчинского района Баку.

Как сообщили в среду Trend в ведомстве, в проведенном в связи с этим мероприятии приняли участие председатель Агентства социальных услуг Вугар Бехбудов, сын ставшего шехидом Национального героя Азербайджана полковника Ильгара Мирзоева Эльвин Мирзоев и другие.

Было отмечено, что по распоряжению Президента Ильхама Алиева от 25 января этого года в 2021-2025 годах семьям шехидов и инвалидам Карабахской войны предусматривается предоставить 11 тысяч квартир и частных домов, в том числе до трех тысяч домов и квартир - в 2011-м, из которых переданы уже 260.

Также было подчеркнуто, что в нашей стране семьям шехидов и инвалидам войны уделяется большое внимание. Примером тому является предоставление сегодня новых квартир этой категории граждан.

Члены семей шехидов и инвалиды войны поблагодарили Президента Ильхама Алиева за проявленную заботу.

В целом на сегодня семьям шехидов и инвалидам войны передано 9 460 квартир и частных домов.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)