Офис ООН выделил $2 млн на поддержку гуманитарной деятельности в Азербайджане (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Завершился трехдневный визит миссии азербайджанского представительства ООН в пострадавшие от конфликта Бардинский, Агдамский и Тертерский районы Азербайджана, сообщает в среду Trend. со ссылкой на представительство.

Участники миссии встретились с главами местных исполнительных властей и представителями общин, пострадавших от конфликта.

После прекращения военных операций представительство приступило к реализации неотложных мер для удовлетворения важных гуманитарных потребностей населения, временно покинувшего места своего проживания в результате конфликта.

ООН в рамках тесного сотрудничества с азербайджанским правительством осуществила несколько миссий для оказания продовольственной, психологической, социальной поддержки, медицинских услуг и информирования о минной угрозе.

Для поддержки гуманитарной деятельности, помимо финансовых средств агентств ООН, функционирующих в Азербайджане, Офис всемирной организации по координации гуманитарных вопросов (UN OCHA) выделил из Центрального фонда реагирования на чрезвычайные ситуации (CERF) два миллиона долларов США.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)