Игры исламской солидарности-2021 могут перенести – исполком Федерации (версия 2)

(первая версия в 10:47)

БАКУ /Trend/ - Игры исламской солидарности 2021 года, которые планировалось провести в Турции (Конья), могут быть перенесены. Об этом сказала в пятницу Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана, член исполкома Спортивной федерации исламской солидарности и Координационного комитета по проведению Игр Кенуль Нуруллаева.

Ранее она приняла участие в заседании исполкома федерации.

Нуруллаева отметила, что в заседании также приняли участие глава федерации принц Абдулазиз Аль-Сауд, министр молодежи и спорта Турции Мехмет Касапоглу, руководство олимпийских комитетов исламских стран.

На встрече обсуждались вопросы влияния пандемии на организацию Игр и переноса сроков проведения международных спортивных мероприятий, в том числе Игр исламской солидарности 2021 года.

Напомним, что IV Игры исламской солидарности прошли в мае 2017 года в Баку.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)