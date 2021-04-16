За прошедшие сутки в Азербайджане вакцинацию прошло свыше 27 540 человек

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки вакцинацию от коронавируса прошли 27 542 человека, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

За день первую дозу вакцины получили 22 034 человека, вторую – 5 508 человек.

Общее число вакцинированных в стране составляет 1 299 323 человека, из которых первую дозу вакцины получили 859 338, вторую – 439 985 человек.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)