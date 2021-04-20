Минэкологии Азербайджана предупреждает об ухудшении погоды

БАКУ /Trend/ - Министерство экологии Азербайджана предупреждает об ожидаемой смене погодных условий на территории страны.

Как сообщили во вторник Trend в Национальной службе гидрометеорологии, в Баку и на Абшеронском полуострове с полудня 21-го по 23 апреля ожидается северо-западный ветер, скорость которого будет достигать 15-20 метров в секунду с порывами до 23-28 м/с.

В некоторых северных и западных районах Азербайджана с 21-го до вечера 23 апреля пройдут кратковременные дожди с грозами, местами интенсивного характера, ожидается выпадение града.

Скорость западного ветра будет достигать 15-20 м/с, в некоторых местах – до 23-28 м/с. Ожидается повышение уровня воды в реках.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)