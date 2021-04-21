В Азербайджане в онлайн-опросе по возвращению в Карабах приняли участие 60 тыс. человек

БАКУ /Trend/ - В онлайн-опросе, проведенном в рамках программы возвращения в Карабах, до сегодняшнего дня приняли участие 60 тысяч человек.

Об этом сказала Trend в среду член Группы, проводившей опрос, Расмия Абдуллаева.

Кроме того, по ее словам, состоялись очные встречи с 1135 гражданами: «В рамках проекта проводится опрос трех видов по пяти направлениям. В онлайн-опросе уже приняли участие 60 тысяч человек и число просмотров на сайте достигло 398 тысяч. Уже завершен очный опрос. В этом опросе ожидалось участие 1100 человек, но потом в нем приняли участие еще 35 человек. Последний, третий опрос, планируется провести среди предпринимателей, и в нем ожидается участие 250-300 человек».

Абдуллаева отметила, что результаты очного опроса уже проанализированы и есть первые результаты: «Некоторые говорили, для чего нужен очный опрос, если уже проводится опрос в режиме онлайн? Хотела бы отметить, что очный опрос более углубленный, в нем 4 блока и 42 вопроса, а онлайн-опрос охватывает 18 вопросов. Первые результаты очного опроса показывают, что бывшие вынужденные переселенцы очень хотят вернуться в Карабах. Процесс, естественно, нелегкий, поэтому некоторые выражают потребность в помощи государства в вопросе переселения. Другие же просто хотят вернуться в родные края».

Напомним, что для эффективной организации процесса возвращения важно точно прогнозировать потенциал репатриации, для чего необходимо изучить желания, намерения и предложения вынужденных переселенцев. С этой целью Рабочая группа по академическим вопросам и вопросам образования Межведомственного центра при Координационном совете по централизованному решению вопросов на освобожденных территориях Азербайджана проводит системные исследования с участием местных и зарубежных специалистов. Одно из исследований – «Прогнозирование и подготовка предложений по эффективной организации репатриации на постконфликтные территории Азербайджана» - проводится в Университете ADA. В рамках этого исследования будет проведено несколько социологических опросов, первый из которых онлайн-опрос. Он проводится на основе государственного заказа специалистами научно-исследовательских и образовательных учреждений. Опрос начался с 22 февраля, заполнение анкеты занимает 5-6 минут.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)