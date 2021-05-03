Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане
БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане от коронавируса вакцинировано 119 человек, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.
За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 95, вторую дозу – 24 человека.
Общее число введенных доз вакцины в стране составляет 1 517 042, число получивших первую дозу вакцины – 975 303, вторую – 541 739 человек.
Напомним, что процесс вакцинации начался в Азербайджане 18 января.
(Текст: Турал Гараджаев)
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