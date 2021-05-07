БАКУ /Trend/ - В субботу в Баку будет до 20 градусов тепла, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Национальный центр гидрометеорологии.

В Баку и на Абшеронском полуострове завтра ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков, ночью и утром местами слабый туман, ветер умеренный южный.

На Абшеронском полуострове ночью - 11-14, днем - 18-21 градус тепла, в Баку ночью - 12-14, днем 18-20 градусов тепла.

Атмосферное давление понизится с 765 до 762 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 70-80, днем - 50-55%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако ночью и утром на некоторых горных территориях ожидаются кратковременные грозовые дожди. Ночью и утром местами ожидается туман. Ветер восточный.

Ночью - 10-15, днем - 22-27 градусов тепла, в горах ночью - 3-8, днем - 12-17 градусов тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)