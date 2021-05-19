Обнаружены останки еще одного азербайджанского военнослужащего, считавшегося пропавшим без вести (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В результате оперативно-розыскных мероприятий найдены останки еще одного азербайджанского военнослужащего, считавшегося пропавшим без вести, сообщили в среду Trend в пресс-службе Военной прокуратуры Азербайджана.

Его личность установлена: это – солдат сверхсрочной действительной военной службы Ибрагимов Тебриз Исмаил оглу. Приняты меры по передаче останков шехида по назначению.

Под надзором Генеральной прокуратуры и Республиканской военной прокуратуры продолжаются интенсивные оперативно-розыскные мероприятия по поиску пропавших без вести военнослужащих Вооруженных сил Азербайджана.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)