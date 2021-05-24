Обнародован размер средств на разминирование освобожденных территорий Азербайджана
БАКУ /Trend/ - Стал известен размер денежных средств, израсходованных на разминирование освобожденных территорий Азербайджана в прошлом году.
Этот вопрос отражен в законопроекте "Об исполнении государственного бюджета Азербайджана в 2020 году", сообщает в понедельник Trend.
Согласно законопроекту, на эти цели из госбюджета 2020 года было израсходовано 2,9 миллиона манатов.
Также на возмещение ущерба, нанесенного гражданскому населению во время оккупации азербайджанских территорий армянскими вооруженными силами, из госбюджета было направлено 10,2 миллиона манатов.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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