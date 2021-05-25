В Азербайджане спортзалы смогут посещать граждане, имеющие паспорт вакцинации
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане спортзалы смогут посещать граждане, имеющие паспорт вакцинации.
Об этом сказал 25 мая помощник Президента Азербайджана – заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации главы государства Шахмар Мовсумов на брифинге Оперативного штаба при Кабмине, сообщает во вторник Trend.
По его словам, спортзалы не смогут посещать граждане, не имеющие так называемого ковидного паспорта, то есть не прошедшие вакцинацию, а также вылечившиеся от COVID-19 лица.
"В будущем гражданам с паспортом вакцинации будет разрешено посещать концертные залы, театры, кинотеатры, свадьбы и другие мероприятия", - сказал Мовсумов.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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