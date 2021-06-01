В Бардинском районе построен дом для семьи шехида (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана при поддержке социального партнера построило частный дом для семьи шехида Отечественной войны Асифа Аловсат оглу Абышова.

Как сообщили во вторник Trend в ведомстве, учитывая жилищные условия семьи, проживающей в селе Лек Бардинского района, было решено построить для семьи дом через социального партнера. В ходе строительных работ были учтены пожелания и предложения членов семьи, дом был построен в соответствии с современными требованиями и передан в пользование в полностью отремонтированном виде.

Члены семьи шехида выразили благодарность за проявленные к ним внимание и заботу, а также за предоставление частного дома.

Сражаясь за освобождение наших земель, Асиф Абышов прошел славный боевой путь во время Отечественной войны и стал шехидом 6 ноября 2020 года в боях на Ходжавендском направлении.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)