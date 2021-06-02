Кресла Zivella, которые облегчают работу

БАКУ/Trend/ - Офисные кресла Zivella Mira, Eta и Tunn, разработанные для домашних офисов , отличаются эргономичностью, удобством и элегантностью.

Одним из важных моментов эффективной работы дома или в офисе являются рабочие кресла. Очень важно, чтобы рабочие кресла были эргономичными, поддерживали и спину, и хорошое положение осанки. Zivella, который разрабатывает удобные рабочие кресла на основе этих критериев, делает работу дома или в офисе невредной для здоровья.

Eta

Рабочее кресло Eta, производимое для желающих комфорта и дизайна, предлагает эргономичное решение для всех рабочих зон, включая домашнюю, со своей структурой синхронного механизма и регулируемой по высоте рычага.

Mira

Рабочее кресло Mira, разработанное для интенсивного ежедневного использования, также привлекает своей надежностью и предлагает удобное решение для всех рабочих зон, включая домашнюю.

Tunn

Офисное кресло Tunn с элегантной и эргономичной структурой делает работу как дома, так и на рабочем месте, увлекательной.