Завтра в Баку будет до 30 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, погода без осадков, ночью и утром местами слабый туман, северо-восточный ветер, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 15-20, днем - 25-30, в Баку ночью - 18-20, днем - 28-30 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 758 мм ртутного столба, относительная влажность ночью - 65-75, днем - 40-45 процентов.

Завтра в некоторых северных и западных районах Азербайджана ожидаются грозовые дожди, местами ливни, град, на остальной территории страны прогнозируется погода без осадков, восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 15-20, днем - 28-33, в горах ночью - 7-12, днем - 16-21 градус тепла.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)