В Азербайджане порядок соблюдения в спортивных залах правил в связи с пандемией будет контролировать минмолодежи и спорта (версия 2)

(первая версия опубликована в 11:34)

БАКУ /Trend/ - Порядок соблюдения в спортивных залах правил в связи с пандемией будет контролировать министерство молодежи и спорта.

Об этом в среду сказал Trend глава пресс-службы министерства молодежи и спорта Азербайджана Габиль Мехтиев.

При этом он отметил, что вопрос каких-либо мер наказания к министерству не относится: «Данный вопрос находится в компетенции МВД. Министерство молодежи и спорта лишь будет контролировать соблюдение правил. Спортивным федерациям будет рекомендовано проведение мониторингов, а местным управлениям министерства поручено проведение мониторингов на территории своего района».

По словам Мехтиева, после соответствующего решения Оперативного штаба при Кабмине министерство осуществило ряд мер. Всем федерациям направлены письма рекомендательного характера, каждая спортивная федерация будет осуществлять меры контроля в клубах и залах по развиваемому виду спорта. Также каждый из клубов получит от федерации электронную инструкцию, которая в том числе предусматривает организацию в спортзалах тренировок по принципу очередности: «Должен быть составлен график для посещения спортзала на основе принципа очередности. Кроме того, необходимо наличие COVID-паспорта. Он должен иметься у спортсменов, которые придут тренироваться с завтрашнего дня. Инструкторам и тренерам, работающим в спортзалах, предоставлено время до 1 июля».

Напомним, что с десятого июня в Азербайджане открываются спортивные залы. Об этом сообщил в ходе брифинга Оперштаба при Кабмине помощник Президента - заведующий отделом по экономическим вопросам и инновационному развитию Администрации Президента Шахмар Мовсумов.

Он отметил, что посещать спортзалы смогут граждане с COVID-паспортом.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова)