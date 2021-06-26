В Баку меняются графики водоснабжения - ОАО «Азерсу»

БАКУ /Trend/ - В Баку меняются графики водоснабжения, сообщает в субботу Trend со ссылкой на ОАО «Азерсу».

В связи с аномально жаркой погодой ОАО работает в усиленном режиме, говорится в сообщении.

«В последние дни из-за жаркой погоды в Баку резко выросло потребление питьевой воды, и поэтому увеличена ее подача из источников на Абшеронский полуостров. С целью круглосуточного обеспечения абонентов водой ведется работа по регулированию режима ее подачи согласно регламенту, и на ряде территорий меняются графики водоснабжения», - отмечается в информации.

ОАО «Азерсу» также призвало абонентов экономно расходовать воду.

В связи с аварией на магистральном водопроводе Кура-Баку на некоторые территории Бинагадинского района столицы вода подается с ограничениями. В настоящее время на водопроводе ведутся ремонтные работы, говорится в сообщении.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)