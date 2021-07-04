В Азербайджане выявлено 99 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровели 53 человека

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 99 новых случаев заражения коронавирусом, 53 заболевших выздоровели, один человек скончался, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

На сегодня в Азербайджане в целом выявлено 336 417 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 330 433 человека вылечились, 4978 – скончались, число активных больных – 1006.

За последние сутки в Азербайджане проведено 8 679 тестов на выявление COVID-19, в целом за все время пандемии – 3 787 089 тестов.