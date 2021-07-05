Бурение в районе извержения грязевого вулкана на Каспии не велось - SOCAR
БАКУ /Trend/ - Бурение в районе извержения грязевого вулкана на острове Дашлы на Каспии не велось.
Как сообщает в понедельник Trend, об этом заявил глава департамента геологии и геофизики Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Фархад Ибадов.
По его словам, у SOCAR нет инфраструктуры в районе грязевого вулкана.
Отметим, что вечером четвертого июля на острове Дашлы в азербайджанской акватории Каспия произошло извержение грязевого вулкана.
(Автор: Чингиз Сафарли. Редактор: Константин Шапиро)
Лента новостей
На освобожденных землях Азербайджана продолжаются масштабные работы по восстановлению дорожной инфраструктуры (ФОТО/ВИДЕО)
Мобильные Стоматологическая и Глазная Клиники Azercell продолжают обслуживать уязвимые слои населения на бесплатной основе
Спасти электростанцию: «Лаборатория Касперского» перенесла бизнес-игру по промышленной кибербезопасности в VR-формат
Передача Азербайджану дополнительных карт минных полей – серьезный шаг на пути к восстановлению освобожденных территорий – российский эксперт
Дания готова сотрудничать с Азербайджаном в сфере сельского хозяйства на освобожденных территориях – посол (Эксклюзив)
Азербайджанские спортсмены выступили на чемпионате мира по акробатической гимнастике в Женеве (ФОТО)
Азербайджанские гимнасты заняли призовые места на турнире по прыжкам на акробатической дорожке в России (ФОТО)