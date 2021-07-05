Привитие двумя дозами вакцины обеспечивает высокую защиту от особо опасных штаммов коронавируса – ВОЗ (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Штамм Дельта значительно более заразен, чем другие вариации коронавируса, и получение двух доз вакцины обеспечивает высокую защиту от этих опасных штаммов.

Об этом в понедельник сказали Trend в Европейском бюро ВОЗ.

Комментируя рекомендации по дальнейшему ускорению процесса вакцинации в Азербайджане и поддержанию общего здравоохранения, в организации отметили, что люди должны продолжать соблюдать социальные меры, которые, как мы знаем, помогают контролировать дальнейшее распространение вируса.

«Это означает соблюдение респираторной гигиены, включая ношение масок в закрытых и многолюдных местах, и гигиены рук, физическое дистанцирование и предпочтение открытых вентилируемых помещений», – сказал представитель организации.

Он подчеркнул, что люди во всем мире должны продолжать вакцинироваться.

«Данные показывают, что штамм Дельта значительно более заразен, чем другие вызывающие озабоченность вариации коронавируса, и привитие двумя дозами вакцины обеспечивает высокую защиту от него. Медицинские работники могут сыграть ключевую роль в пропаганде того, что вакцины безопасны, эффективны и спасают жизни», – сказал представитель.

Он отметил, что Азербайджан столкнулся с проблемой донесения пользы вакцинирования до старших возрастных групп, которую важно решить.

«Мы должны защитить людей старше 65 лет, медицинских работников и людей с сопутствующими заболеваниями в качестве приоритетной группы, которая подвергается наибольшему риску, и обеспечить им более легкий доступ к вакцинам. ВОЗ запустила кампанию Summer Sense, чтобы донести до людей ключевую информацию о том, как оставаться в безопасности этим летом», – добавил представитель.

По его словам основные послания ВОЗ сводятся к следующему:

– сделайте прививку (независимо от того, путешествуете вы или остаетесь дома, вакцины – самый мощный инструмент, который у нас есть для борьбы с этой болезнью);

– если вы решили путешествовать, подумайте, насколько это желание оправдано, а если вы все же решились – делайте это осторожно;

– оценивайте риски заражения с того момента, как вы закроете дверь своего дома до момента, когда вы ее снова откроете, оцените шаг за шагом риск, которому вы подвергаетесь, и примите необходимые меры;

– запомните: важно не только само путешествие, но и место – закрытые, ограниченные или переполненные пространства повышают риск заражения COVID-19. Выбирайте открытые, вентилируемые помещения, держитесь на расстоянии не менее одного метра от других и носите маску.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Надир Насиров)