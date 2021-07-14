Движение электричек Баку-Сумгайыт приостановят на 4 дня

БАКУ /Trend/ - В соответствии с постановлением Кабинета министров, движение электропоездов Баку-Сумгайыт-Баку приостанавливается с 18 по 21 июля включительно, сообщает в среду Trend со ссылкой на ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

По данным ЗАО, 17 июля электрички будут курсировать по расписанию буднего дня.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)