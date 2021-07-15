Еще один автобусный маршрут в Баку переходит на безналичную оплату проезда
БАКУ /Trend/ - В Баку с 16 июля проезд в автобусах №62 будет оплачиваться посредством BakıKart, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Бакинское транспортное агентство (БТА).
Отметим, что в соответствии с поручением главы государства за последние пять лет в этом направлении предприняты важные шаги, и 58 процентов автобусов, эксплуатируемых в столице, уже интегрированы в систему безналичной оплаты проезда.
В настоящее время услугами этой системы пользуются около 780 тысяч человек (42 процента от общего числа пассажиров).
Другие автобусные маршруты также будут поэтапно интегрированы в эту систему.
(Автор: Самир Али. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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