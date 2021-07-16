Опасное солнце, от жары к холоду, мороженое и холодные напитки

Боль в горле - одна из самых распространенных проблем. По статистике, каждый третий пациент в Великобритании жалуется на боль в горле. Основная причина острой ангины - вирусная или бактериальная инфекция. Инфекция часто сопровождается общими симптомами: повышением температуры тела, простудой, слабостью, потерей аппетита и т.д.

Десятилетия назад люди заболевали ангиной в основном осенью, зимой или ранней весной. Сейчас врачи чаще называют это летней болезнью.

Основные причины ангины. Ангина может проникнуть в наш организм при контакте с больными людьми. Обычно это происходит зимой, а летом болезнь протекает по другому сценарию - активизируются наши собственные микробы. Микробы обычно обитают на коже и слизистых оболочках каждого человека. Однако они не проявляют себя, пока не окрепнет иммунитет. По мере ослабления защитных сил организма микробы начинают быстро размножаться. Летом ангину легче предотвратить. Главное - не допустить истощения иммунитета и устранить основные факторы риска.

От жары к холоду... Теперь на каждом предприятии и в машине есть кондиционеры. Это очень удобно, но, к сожалению, за такой комфорт приходится платить ангиной. Перепад температур более 10 градусов - большой стрессовый фактор для организма. В первую очередь, ослабляется иммунитет и усложняется борьба организма с инфекциями.

Мороженое и холодные напитки... Одной из основных причин ангины в летние месяцы является злоупотребление холодными напитками и мороженым. Резкое охлаждение слизистой оболочки горла приводит к снижению местной защиты и дает прекрасную возможность для быстрого размножения вредоносных микробов.

Опасное Cолнце ... В умеренных дозах ультрафиолетовое излучение благотворно влияет на организм. Но злоупотребление солнечными ваннами значительно ослабляет иммунную систему.

Как предотвратить ангину? Не включайте кондиционер на полную мощность. Сначала установите температуру на 24-26 °C, затем постепенно уменьшайте. Старайтесь избегать холодных напитков. Соблюдайте правила приема солнечного света.

Однако если у вас болит горло или ангина, не спешите принимать антибиотики и т.д. В первую очередь, следует использовать средства местного назначения. Можно применить различные спреи для горла, таблетки для рассасывания, леденцы. Для снятия воспаления, покраснения, отека и боли в горле рекомендуется использовать быстродействующий препарат местного назначения Агисепт.

Пастилки для рассасывания Агисепт оказывают местное временное облегчение симптомов при легкой инфекции и воспалении ротовой полости и горла. Он успокаивает и снимает боль в горле, борется с инфекциями, устраняет признаки воспаления. Пастилки для рассасывания с двумя разными вкусами - мед и лимон, ментол и эвкалипт, удобны в применении, оказывают быстрое и эффективное действие.

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