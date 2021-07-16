В Азербайджане созданы альтернативные центры в связи с приемом в магистратуру

Общество 16 июля 2021 13:12 (UTC+04:00)
В Азербайджане созданы альтернативные центры в связи с приемом в магистратуру

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане созданы альтернативные центры в связи с приемом в магистратуру.

Как передает в пятницу Trend со ссылкой на министерство образования, центры функционируют с 16 июля для оказания помощи в процессе электронной регистрации по приему в магистратуру. Цель их создания - расширить возможности студентов.

Центры расположены при следующих учебных заведениях:

- средняя школа №39, Наримановский район Баку;

- средняя школа №53, Ясамальский район Баку;

- средняя школа №225, Ясамальский район Баку;

- средняя школа №7, Сабаильский район Баку;

- средняя школа №36, Сумгайыт;

- школа-лицей №3, Абшеронский район, город Хырдалан;

- средняя школа №1, Гянджа.

Центры будут работать и в праздничные дни.

Отметим, что регистрация для приема в магистратуру началась 13 и завершится 22 июля. Регистрацию можно пройти на https://portal.edu.az.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
В Грузии вырос прожиточный минимум
В Грузии вырос прожиточный минимум
В Грузии вырастет расходная часть госбюджета
В Грузии вырастет расходная часть госбюджета
Грузия - одно из популярных направлений для трудовых мигрантов из Турции
Грузия - одно из популярных направлений для трудовых мигрантов из Турции
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Глава Евросовета едет в Азербайджан Политика 13:56
В Кыргызстане за сутки вакцинацию от COVID-19 прошли 23 528 человек Кыргызстан 13:52
Азербайджан увеличил производство стройматериалов на 40% Экономика 13:51
В Казахстане растет спрос на турецкую сталь Турция 13:47
Завтра в Баку будет до 35 градусов тепла Общество 13:45
Узбекистан увеличил импорт ковров из Турции более чем наполовину Турция 13:42
Вице-премьер Азербайджана и глава МИД Турции обсудили региональные вопросы Политика 13:41
Потерпевшая сторона подала иск против Ровшана Акберова на 1,22 млн манатов Происшествия 13:40
Тяжелая исповедь наркомана от азербайджанской писательницы с мистическими способностями (ФОТО) Культура 13:33
Турция наполовину увеличила экспорт электротоваров в Иран Турция 13:33
Определен порядок функционирования регулярного автобусного маршрута Баку-Нахчыван-Баку Общество 13:27
Азербайджан отправит Кыргызстану 40 тыс. доз вакцины от COVID-19 AstraZеneca Общество 13:22
Порты Турции перевалили более 1 млн тонн грузов из Ливана Турция 13:13
В Азербайджане созданы альтернативные центры в связи с приемом в магистратуру Общество 13:12
В центрах отдыха в Баку выявлены нарушения (ФОТО) Общество 13:08
Эксперт о возможностях Зангезурского коридора и СЭЗ Алят для связей Центральной и Южной Азии с Европой Экономика 12:57
МИД Азербайджана соболезнует Германии и Бельгии в связи с жертвами наводнения Политика 12:56
В России выявили 25 704 случая заражения коронавирусом за сутки Россия 12:53
Опасное солнце, от жары к холоду, мороженое и холодные напитки Общество 12:52
Казахстан призвал США к содействию в вопросе отмены поправки Джексона-Вэника Казахстан 12:47
Назначен председатель правления Управления государственного заповедника города Шуша - Распоряжение Политика 12:40
В Баку отложено заседание суда по делу еще 13 армянских террористов (ФОТО) Политика 12:36
Коронавирус в Израиле: В стране более 5800 зараженных Израиль 12:32
Грузоперевозки ж/д транспортом в Азербайджане превысили 7 млн тонн Транспорт 12:29
Абу-Даби с 19 июля введет комендантский час и ограничения на въезд в эмират Арабские страны 12:22
Грузоперевозки воздушным транспортом в Азербайджане выросли более чем на 20% Транспорт 12:21
Наводнение привело к разрушению домов в городе Эрфтштадт Европа 12:20
Женщина впервые выдержала экзамен для зачисления на службу в спецназ ВМС США США 12:19
ЗАО AzerGold объявило открытый тендер Экономика 12:17
Внешнеторговый оборот Азербайджана достиг почти $12 млрд Экономика 12:15
В Грузии вырос прожиточный минимум Бизнес 12:08
Обнародован срок завершения строительства газопровода на юге Турции Турция 11:52
Фонд YAŞAT оплатил расходы на операцию и лечение еще 3 участников войны (ФОТО) Общество 11:49
Развитие туризма является одним из важнейших направлений экономического сотрудничества на Каспии Транспорт 11:44
В Азербайджане предусмотрены привилегии для Героев Отечественной войны Общество 11:31
Турецкий порт Текирдаг перевалил свыше 7 млн тонн грузов Турция 11:23
Рекомендуется использовать другую вакцину от COVID-19 для введения третьей дозы - азербайджанский депутат Общество 11:21
Порты Турции перевалили свыше 3 млн тонн грузов из Алжира Турция 11:12
Азербайджанская нефть подешевела Энергетика 11:11
Азербайджан и Россия расширяют сотрудничество в сфере страхования Экономика 11:00
На автодороге Ахмедбейли-Физули-Шуша началось строительство тоннелей (ФОТО) Общество 10:57
Запуск трансграничной железной дороги способствует экономическому развитию стран Центральной и Южной Азии - президент Узбекистана (ФОТО) Транспорт 10:45
В Кыргызстане цены на мясо за год повысились почти на 36% - статистика Кыргызстан 10:37
На территории Агдамского района состоялось открытие очередной воинской части (ФОТО/ВИДЕО) Общество 10:36
Растет доля турецких электротоваров на рынке Казахстана Турция 10:33
В Туркменистане обнародовано число зарегистрированных интернет-магазинов Бизнес 10:29
Азербайджан увеличил импорт ковров из Турции почти на треть Турция 10:28
Названы доходы сектора мобильной связи Азербайджана с начала года ИКТ 10:16
Туркменистан значительно увеличил импорт кожаных изделий из Турции Турция 10:11
В Грузии вырастет расходная часть госбюджета Финансы 10:02
"Автоваз" приостановил на один день производство на двух линиях из-за дефицита электроники Россия 10:01
Цены на нефть колеблются на возможных коронавирусных ограничениях Энергетика 09:57
Золото и серебро в Азербайджане дорожают Финансы 09:56
Порты Турции перевалили почти 7 млн тонн грузов из Испании Турция 09:50
Назван срок сдачи в эксплуатацию наземной станции Бакметрополитена Транспорт 09:49
Иран сократил импорт кожаных изделий из Турции почти наполовину Турция 09:44
Грузия - одно из популярных направлений для трудовых мигрантов из Турции Турция 09:42
Сократилась доля турецкой стали на рынке Туркменистана Турция 09:40
Манат укрепился к евро Финансы 09:38
Порты Турции перевалили более 1 млн тонн грузов из Португалии Турция 09:37
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Японии Другие страны 09:34
В Азербайджан доставлены новые вагоны метро Транспорт 09:33
Число жертв наводнения в Германии увеличилось до 80 Европа 09:32
Грузия наращивает импорт стали из Турции Турция 09:27
Оказываемая Движением неприсоединения Азербайджану поддержка достаточно важна - депутат Политика 09:11
В Турции работают над реализацией около 500 транспортных и инфраструктурных проектов (Эксклюзив) Турция 09:09
Иран и Узбекистан подписали контракт на экспорт текстиля на сумму 5 млн. долларов Экономика 09:01
Xiaomi вышел на второе место на мировом рынке смартфонов ИКТ 08:51
Малайзия постепенно будет отказываться от китайской вакцины Sinovac Другие страны 08:43
Для турецких бизнесменов в Азербайджане предусмотрено 5 направлений – глава IBF Экономика 08:40
Пять человек пропали без вести в результате затопления шахты в Китае Другие страны 08:35
Кыргызстан опередил страны ЕАЭС по темпу инфляции Кыргызстан 08:17
Проекты в области ВИЭ могут и не иметь положительного экономического эффекта – эксперт Точка зрения 08:01
Глава МОК не сможет провести запланированную встречу с мэром Хиросимы Другие страны 07:49
США готовятся 16 июля ввести санкции против Китая из-за ситуации в Гонконге США 07:34
Канада с 1 ноября разрешит заход в свои воды круизным лайнерам Транспорт 07:16
Грузия и Венгрия ожидают динамичного расширения сотрудничества в оборонной промышленности Бизнес 07:00
15% американских истребителей F-35 прекратили полеты из-за проблем с двигателями США 06:28
Компания Valve выпустила портативную консоль для новейших компьютерных игр ИКТ 06:11
Землетрясение магнитудой 4,7 зарегистрировали на Тайване Другие страны 05:55
Власти бразильской столицы разрешили пустить привитых болельщиков на трибуны Другие страны 05:37
США готовы предоставить Кубе значительное число вакцин от коронавируса США 05:20
Генсек ООН призвал к соблюдению олимпийского перемирия во время Олимпиады в Токио Спорт 05:01
В Техасе четверо полицейских получили ранения при стрельбе США 04:40
Скульптор из Саудовской Аравии высек текст Корана на 30 мраморных плитах Арабские страны 04:17
Microsoft сообщила о блокировке работы хакерских инструментов, разработанных в Израиле ИКТ 03:56
В Аргентине инфляция за полгода составила 25,3% Экономика 03:39
Число жертв наводнения на юге Бельгии выросло до 11 Европа 03:21
Turkish Airlines сохраняет лидирующие позиции в Европе по числу рейсов Транспорт 03:02
Crew Dragon на МКС переместят, чтобы освободить место для стыковки Starliner В мире 02:41
Число зарегистрированных в Санья яхт в первом полугодии выросло на 21,5% Туризм 02:15
Власти округа на западе ФРГ сообщили о 1,3 тыс. пропавших без вести из-за наводнения Европа 01:57
Число погибших в ходе беспорядков в ЮАР превысило 100 Другие страны 01:38
Ущерб госучреждениям Афганистана от действий талибов составил $500 млн Другие страны 01:25
Депутаты британского парламента призвали объявить дипломатический бойкот Олимпиаде в Китае Европа 01:06
На западе Германии без электричества остаются 165 тыс. человек Европа 00:49
Власти в Нидерландах призвали 10 тыс. человек покинуть дома из-за ожидаемого наводнения Европа 00:36
Азербайджан сократил импорт электротоваров из Турции Турция 00:01
С Pfizer достигнута предварительная договоренность на поставку вакцин - Минздрав РК Казахстан 15 июля 23:55
Квартальное производство шин в Иране увеличилось на 10% Экономика 15 июля 23:54
Все новости