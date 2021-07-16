БАКУ /Trend/ - В Азербайджане созданы альтернативные центры в связи с приемом в магистратуру.

Как передает в пятницу Trend со ссылкой на министерство образования, центры функционируют с 16 июля для оказания помощи в процессе электронной регистрации по приему в магистратуру. Цель их создания - расширить возможности студентов.

Центры расположены при следующих учебных заведениях:

- средняя школа №39, Наримановский район Баку;

- средняя школа №53, Ясамальский район Баку;

- средняя школа №225, Ясамальский район Баку;

- средняя школа №7, Сабаильский район Баку;

- средняя школа №36, Сумгайыт;

- школа-лицей №3, Абшеронский район, город Хырдалан;

- средняя школа №1, Гянджа.

Центры будут работать и в праздничные дни.

Отметим, что регистрация для приема в магистратуру началась 13 и завершится 22 июля. Регистрацию можно пройти на https://portal.edu.az.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)