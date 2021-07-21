Минкульт о работе над созданием Музея Победы и Мемориального комплекса Отечественной войны Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Проект концепции Мемориального комплекса Отечественной войны Азербайджана и Музея Победы представлен руководству страны, сообщили в министерстве культуры Азербайджана в ответ на запрос Trend.

Было отмечено, что также минкультуры проводит работу по организации фонда мемориального комплекса и музея.

"В Музее независимости Азербайджана продолжается работа по сбору материалов, которые передают государственные структуры и приносят граждане", - добавили в ведомстве.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова)