Минкульт о работе над созданием Музея Победы и Мемориального комплекса Отечественной войны Азербайджана
БАКУ /Trend/ - Проект концепции Мемориального комплекса Отечественной войны Азербайджана и Музея Победы представлен руководству страны, сообщили в министерстве культуры Азербайджана в ответ на запрос Trend.
Было отмечено, что также минкультуры проводит работу по организации фонда мемориального комплекса и музея.
"В Музее независимости Азербайджана продолжается работа по сбору материалов, которые передают государственные структуры и приносят граждане", - добавили в ведомстве.
(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова)
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Минкульт о работе над созданием Музея Победы и Мемориального комплекса Отечественной войны Азербайджана
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