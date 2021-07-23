В Азербайджане к программе самозанятости привлечены более 5 тыс. участников войны и членов семей шехидов (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В рамках программы самозанятости Государственное агентство занятости при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана создало возможности для ведения малого бизнеса для еще одной группы участников Отечественной войны, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на ведомство.

Как отмечается в сообщении, участник войны Джавид Гусейнов будет оказывать услуги автослесаря, Алескер Салманов - работать в фотоателье, а Нариман Гарибов обеспечен оборудованием для ремонта автопокрышек.

Активы переданы в рамках сотрудничества между министерством и Конфедерацией профсоюзов в сфере поддержки самозанятости социально уязвимых групп населения, говорится в сообщении.

В рамках пакета социальной поддержки, реализуемого в послевоенный период, к программе самозанятости привлечены более пяти тысяч граждан из числа членов семей шехидов, участников войны и их близких. Часть из них уже обеспечена активами по выбранным сферам деятельности, а для другой части продолжаются работы по созданию малого бизнеса.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)