В Азербайджане за сутки выявлены 668 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 178 человек (версия 2)
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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлены 668 случаев заражения коронавирусом, 178 человек выздоровели, трое - скончались, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
На сегодня в Азербайджане в целом выявлены 343 216 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 332 752 человека вылечились, 5 022 – скончались, число активных больных составляет 5 442.
За последние сутки в Азербайджане проведен 9 881 тест на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 4 023 954.
(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)
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