В Совете печати Азербайджана пройдет очередная вакцинация журналистов
БАКУ /Trend/ - В Совете печати Азербайджана пятого августа состоится очередная вакцинация журналистов от COVID-19.
Как сообщает Trend, соответствующая договоренность достигнута между советом и Объединением по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).
Таким образом, журналисты, получившие первую дозу вакцины 29 июня, завтра смогут получить вторую.
Кроме того, первую дозу препарата могут получить журналисты, не прошедшие вакцинацию.
(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)
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