В TƏBİB рассказали о том, кто должен получить третью дозу вакцины от коронавируса

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане третью дозу вакцины от коронавируса нужно вводить людям из группы высокого риска.

Как сообщили Trend в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB), целесообразно вводить бустерную (третью) дозу через шесть месяцев после второй дозы медперсоналу, гражданам старше 60 лет, людям с аутоиммунными заболеваниями.

По данным TƏBİB, через шесть месяцев после второй дозы человек может получить третью дозу любой вакцины от COVID-19, разрешенной к применению в Азербайджане.

"В "Сертификате о вакцинации" будет отражена информация о последних двух дозах", - сказали в TƏBİB.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Редактор: Константин Шапиро)