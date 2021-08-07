В TƏBİB рассказали о том, кто должен получить третью дозу вакцины от коронавируса
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане третью дозу вакцины от коронавируса нужно вводить людям из группы высокого риска.
Как сообщили Trend в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB), целесообразно вводить бустерную (третью) дозу через шесть месяцев после второй дозы медперсоналу, гражданам старше 60 лет, людям с аутоиммунными заболеваниями.
По данным TƏBİB, через шесть месяцев после второй дозы человек может получить третью дозу любой вакцины от COVID-19, разрешенной к применению в Азербайджане.
"В "Сертификате о вакцинации" будет отражена информация о последних двух дозах", - сказали в TƏBİB.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Редактор: Константин Шапиро)
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