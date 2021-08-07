Проверена готовность новых складов на освобожденных территориях Азербайджана к зимнему периоду (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - По поручению Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева продолжается строительство соответствующих объектов в целях улучшения оснащения, обеспечения и социально-бытовых условий личного состава воинских частей, дислоцированных на освобожденных территориях.

Как сообщает в субботу Trend со ссылкой на пресс-службу министерства обороны, руководство оборонного ведомства осмотрело новопостроенные и капитально отремонтированные склады на территории Кельбаджарского и Лачинского районов.

Сначала министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов был проинформирован о постройках, имеющихся на административной и технической территориях, а также о плане развития этих территорий.

Отмечалось, что было сдано в эксплуатацию несколько складов, оснащенных необходимыми устройствами и системами для хранения сухих пищевых продуктов и имущества.

Министру было доложено о продолжении строительства продовольственных и вещевых складов на освобожденных территориях.

Гасанов дал соответствующие поручения по обеспечению личного состава азербайджанской армии новыми, высококалорийными продуктами питания в течение всего года, усилению контроля за продовольственным обеспечением воинских частей, более качественному хранению продовольственных товаров, улучшению социально-бытовых условий военнослужащих и своевременному завершению работ по подготовке к зимнему периоду.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)