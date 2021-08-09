Осенью число инфицированных COVID-19 в Азербайджане может вырасти, поэтому нужно ускорить вакцинацию - специалист

БАКУ /Trend/ - Число случаев заражения коронавирусом в мире растет, и эта тенденция наблюдается и в соседних с Азербайджаном странах. Учитывая, что COVID-19 передается воздушно-капельным путем, это, естественно, окажет влияние и на ситуацию в Азербайджане. Осенью число инфицированных коронавирусом в Азербайджане может возрасти, поэтому следует ускорить вакцинацию.

Об этом сказала в понедельник Trend специалист Центра общественного здравоохранения и реформ министерства здравоохранения Кёнуль Исмаилова.

По ее словам, причина роста инфицирования COVID-19 заключается в отмене ряда карантинных правил и частичном возобновлении деятельности в сфере туризма.

"Кроме того, заразность нового штамма коронавируса крайне высока, и он легко распространяется среди людей. Если пренебречь правилами, то пандемия может затянуться. Поэтому мы должны продолжать принимать защитные меры. Я бы рекомендовала по возможности реже посещать места массового скопления людей. Также остаются в силе такие правила, как проветривание закрытых помещений, ношение в них медицинских масок, соблюдение правил гигиены, использование дезинфицирующих средств и участие в вакцинации", - сказала Исмаилова.

Она также сообщила, что итоги международных исследований свидетельствуют о высоких показателях смертности и инфицирования у не прошедших вакцинацию лиц.

"Согласно результатам исследований Public Health England, эффективность защиты от коронавируса после получения первой дозы вакцин Moderna и Pfizer составляет 71 и 94 процента соответственно, а второй - 94 и 96 процентов. Британские эпидемиологи считают, что в период расширения социальных контактов, то есть осенью, число зараженных может вырасти. Поэтому следует ускорить вакцинацию. Если число инфицированных в Азербайджане будет расти такими темпами, то считаю, что в связи с этим Оперативный штаб при Кабинете министров примет соответствующие решения. Прогнозировать, какое решение будет принято по итогам анализа нынешней ситуации, невозможно", - сказала Исмаилова.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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