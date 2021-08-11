В рамках конкурса по трудоустройству учителей в Азербайджане стартовал выбор вакансий по еще 4 предметам
БАКУ /Trend/ - Сегодня с 12:00 стартовал этап выбора вакансий в рамках конкурса по трудоустройству учителей азербайджанского языка и литературы, географии, начальных классов и истории.
Как сообщили в среду Trend в министерстве образования Азербайджана, к выбору вакансий допускаются кандидаты, набравшие на экзаменах 30 и более баллов.
Данный процесс продолжится до 11:59 четырнадцатого августа.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Натаван Эфендиева)
Twitter: @ElchinMehdiyev
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