В рамках конкурса по трудоустройству учителей в Азербайджане стартовал выбор вакансий по еще 4 предметам

БАКУ /Trend/ - Сегодня с 12:00 стартовал этап выбора вакансий в рамках конкурса по трудоустройству учителей азербайджанского языка и литературы, географии, начальных классов и истории.

Как сообщили в среду Trend в министерстве образования Азербайджана, к выбору вакансий допускаются кандидаты, набравшие на экзаменах 30 и более баллов.

Данный процесс продолжится до 11:59 четырнадцатого августа.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Натаван Эфендиева)

Twitter: @ElchinMehdiyev