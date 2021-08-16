Из Турции в Азербайджан вернулась первая группа из 165 пожарных – МЧС
БАКУ / Trend/ - Из Турции в Азербайджан самолетом авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) вернулась первая группа пожарных, состоящая из 165 человек.
Об этом сказал журналистам начальник подразделения Службы спасения особого риска МЧС Азербайджана Магомед Халилли, сообщает в понедельник Trend .
По его словам, всего к тушению пожаров в Турции из Азербайджана было привлечено 93 единицы техники и 736 человек: «В братской Турции мы сделали все возможное, чтобы потушить пожары. Это было поручением главы государства. В операциях по тушению пожаров мы работали совместно с турецкими специалистами».
(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)
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