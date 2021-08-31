Минздрав Азербайджана объявляет прием на работу врачей скорой помощи

БАКУ /Trend/ - Минздрав Азербайджана приглашает на работу анестезиологов-реаниматологов, врачей-инфекционистов и терапевтов в возрасте до 60 лет в станциях скорой и неотложной медицинской помощи Баку и Абшеронского района для оказания непрерывных и качественных медицинских услуг больным коронавирусом, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Минздрав.

Желающие могут обратиться с заявлением на [email protected]

Требуемые документы: заявление (необходимо указать контактный номер), удостоверение личности, диплом, удостоверение интернатуры, сертификат и трудовая книжка.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)