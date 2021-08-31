Минздрав Азербайджана объявляет прием на работу врачей скорой помощи
БАКУ /Trend/ - Минздрав Азербайджана приглашает на работу анестезиологов-реаниматологов, врачей-инфекционистов и терапевтов в возрасте до 60 лет в станциях скорой и неотложной медицинской помощи Баку и Абшеронского района для оказания непрерывных и качественных медицинских услуг больным коронавирусом, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Минздрав.
Желающие могут обратиться с заявлением на [email protected]
Требуемые документы: заявление (необходимо указать контактный номер), удостоверение личности, диплом, удостоверение интернатуры, сертификат и трудовая книжка.
(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
Более половины объема грузоперевозок Азербайджана посредством системы «Единое окно» пришлось на автотранспорт
Переход к частным ветеринарным услугам увеличит эффективность в этой сфере – Минсельхоз Азербайджана
Сотрудничество между Грузией, Арменией и Азербайджаном важно для устойчивого развития на Южном Кавказе – ОБСЕ
Эксперт Минздрава Гусейн Габулов: «Родителям следует заранее начать психологически и физически готовить ребенка к школе»
Слова Общенационального лидера Гейдара Алиева о Шуше растрогали Первого вице-президента Мехрибан Алиеву (ВИДЕО)
СМИ стран-членов и наблюдателей Тюркского совета находятся в поездке по освобожденным территориям Азербайджана (ФОТО)
Ускорение темпов экономического роста положительно повлияет на стабилизацию индекса потребительских цен в Азербайджане – Unicapital