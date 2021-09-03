В Хачмазе обсудили вопросы повышения уровня самозанятости населения

БАКУ /Trend/ - Депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана по 56-му Хачмазскому сельскому избирательному округу Севиль Микаилова провела встречу с заведующим 9-м территориальным филиалом занятости Государственного агентства занятости при минтруда и социальной защиты населения Джафаром Джафаровым, сообщает в пятницу Trend.

На встрече обсуждались работы, проводимые филиалом по повышению уровня самозанятости населения в Хачмазском районе и его привлечению к программам самозанятости, а также планируемые новые проекты.

Было отмечено, что реализуемые проекты нацелены на повышение уровня занятости населения и производительности труда. В том числе было подчеркнуто, что для повышения уровня занятости молодежи филиал осуществляет проекты по развитию их знаний и навыков по различным профессиям и специальностям. На встрече было сказано, что в рамках объявленного по республике «Марафона занятости» проделана важная работа по трудоустройству членов семей шехидов Отечественной войны Азербайджана и ветеранов, их привлечению вне очереди к программам самозанятости, и значительное количество людей из данной категории уже воспользовалось этими услугами.

Во встрече также участвовали представители по административно-территориальным округам Исполнительной власти Хачмазского района, которые были подробно проинформированы о предстоящих к реализации проектах.

В ходе встречи работа 9-го территориального филиала занятости была поприветствована, доведена до внимания его прозрачная деятельность и выражено пожелание успехов в будущей деятельности.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)