Состоялась церемония закрытия конкурса «Кубок моря» (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - Завершился конкурс «Кубок моря», проходивший в рамках «Армейских международных игр – 2021», передает Trend со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.
Сегодня, 3 августа, в иранском городе Энзели состоялась церемония закрытия конкурса.
В мероприятии приняли участие главы делегаций стран-участниц, военный атташе Азербайджана в Исламской Республике Иран полковник Эльвин Гасымов, а также военные атташе других стран, члены судейской комиссии и представители СМИ.
На церемонии закрытия победителям были вручены кубки, медали и ценные подарки.
По итогам трех этапов соревнования первое место заняла команда Ирана, второе место – российская команда, а третье место разделили команды Азербайджана и Казахстана.
(Редактор: Надир Насиров)
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Я в восторге от этих Паралимпийских игр – азербайджанский спортсмен, обладатель трех золотых медалей (ВИДЕО)
Лента новостей
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила азербайджанского спортсмена, завоевавшего третью золотую медаль на Летних Паралимпийских играх "Токио-2020" (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев поздравил азербайджанского спортсмена, завоевавшего свою третью золотую медаль на Летних Паралимпийских играх «Токио-2020»
В Азербайджане в рамках конкурса по трудоустройству учителей собеседования прошли более 3500 человек
В Азербайджане стартует очередной этап выбора вакансий в рамках трудоустройства учителей со срочным договором
Я в восторге от этих Паралимпийских игр – азербайджанский спортсмен, обладатель трех золотых медалей (ВИДЕО)
Погранслужба Азербайджана прокомментировала сообщения о задержании лидера радикальной группировки «Мужское государство»
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии новой эстакады-насосной станции Сумгайытской электростанции (ФОТО)