В Азербайджане в среднем ежедневно заключается 206 браков
БАКУ /Trend/ - С первого июля по сей день в Азербайджане в среднем ежедневно заключалось 206 браков.
Об этом в ответ на запрос Trend во вторник сообщили в пресс-службе Министерства юстиции. Было отмечено, что с первого июля, то есть за 68 дней, было заключено 14 тысяч браков.
Эта цифра более чем вдвое превышает показатель аналогичного периода прошлого года – с первого июля по седьмое сентября 2020 года было заключено 6 230 браков.
(Автор: Самир Али. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)
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