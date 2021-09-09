Правящая партия Азербайджана примет решение в связи с Рамизом Геюшовым

БАКУ /Trend/ - 10 сентября состоится заседание правления правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА), на котором будет рассмотрен вопрос, останется ли в рядах ПЕА бывший председатель ее Бинагадинской районной организации Рамиз Геюшов. Об этом сообщили в четверг Trend в ПЕА.

В партии отметили, что ПЕА решительно осудила видео с Геюшовым, поведение которого несовместимо с этическими нормами.

На заседании правления основным станет вопрос исключения Геюшова из рядов партии.

Отметим, что ранее в социальных сетях было размещено видео с Геюшовым, компрометирующее его.

Полномочия Геюшова в качестве председателя Бинагадинской районной организации ПЕА были приостановлены на отчетной конференции партии 30 июня.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)