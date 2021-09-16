В этом году реабилитационные услуги в Азербайджане оказаны более 4 тыс. лиц с инвалидностью

БАКУ /Trend/ - В январе-августе 2021 года реабилитационные учреждения в Азербайджане оказали услуги 4600 лицам с инвалидностью, в том числе инвалидам войны

Об этом в четверг на пресс-конференции по итогам работы, проведенной в сфере медико-социальной экспертизы и реабилитации, сказал журналистам председатель Госагентства социальной экспертизы и реабилитации Анар Байрамов, передает Trend.

По его словам, за восемь месяцев года инвалидность была назначена почти 35 тысячам лиц: "В 98-99% этот процесс происходит в электронной форме. Также гражданин по его собственному желанию может быть принят комиссией в очном порядке. 11 тысячам человек инвалидность была назначена впервые. За этот период Агентство обеспечило 7000 человек реабилитационными средствами в количестве до 30 тысяч единиц, в том числе 766 человек получили коляски с электроприводом".

(Автор: Самир Али. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева