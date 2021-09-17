Суд удовлетворил ходатайство о переводе экс-главы ИВ Имишлинского района в изолятор Пенитенциарной службы

БАКУ /Trend/ - Суд удовлетворил ходатайство о переводе экс-главы ИВ Имишлинского района Вильяма Гаджиева из изолятора Службы государственной безопасности (СГБ) в изолятор Пенитенциарной службы минюста.

17 сентября в Бакинском суде по тяжким преступлениям начался процесс по делу арестованного экс-главы ИВ Имишлинского района Вильяма Гаджиева.

Как передает в пятницу Trend, в ходе заседания под председательством судьи Азера Пашаева адвокаты подсудимого ходатайствовали о прекращении уголовного дела в отношении их подзащитного. Они сообщили, что Гаджиев не признает себя виновным по предъявленным обвинениям.

Затем адвокаты ходатайствовали о замене меры пресечения для их подзащитного на домашний арест и о переводе его из изолятора Службы государственной безопасности в изолятор Пенитенциарной службы минюста.

После совещания суд отклонил ходатайства о прекращении уголовного дела и замене меры пресечения и удовлетворил ходатайство о переводе подсудимого из изолятора СГБ в изолятор Пенитенциарной службы минюста.

Очередное заседание суда назначено на 28 сентября.

Ранее сообщалось, что по уголовному делу, возбужденному по фактам злоупотребления должностными полномочиями, растраты, неоднократного получения взяток и должностного подлога, Вильям Гаджиев привлечен к ответственности по соответствующим статьям УК Азербайджана.

Решением Сабаильского районного суда в его отношении была избрана мера пресечения в виде ареста сроком на четыре месяца.

(Автор: Самир Али. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)