В Азербайджане выявлены еще 2 042 случая заражения коронавирусом, вылечились 3 224 человека (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлены 2 042 случая заражения коронавирусом, 3 224 человека вылечились, 29 – скончались, сообщает Trend в субботу со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены 470 985 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 430 717 человек вылечились, 6 280 – скончались, число активных больных составляет 33 988.

За последние сутки в стране проведены 15 666 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 4 731 381.

(Перевод: Турал Гараджаев)