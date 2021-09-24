МВД Азербайджана прояснило вопрос о возможности задержания человека без судебного постановления

БАКУ /Trend/ - В азербайджанском сегменте социальных сетей распространилась противоречивая информация в связи с немедленным задержанием полицией человека без судебного постановления. Даже утверждается, что сотрудники правоохранительных органов без соответствующего решения суда не уполномочены задерживать человека, совершившего преступление.

Отвечая в пятницу на запрос Trend в связи с данным вопросом, начальник отдела по связям с общественностью МВД Эльшад Гаджиев отметил, что сотрудник полиции в исключительных случаях может задержать человека без судебного постановления.

«Согласно закону Азербайджанской Республики "О полиции", неотложное задержание сотрудником полиции того или иного лица без решения суда может допускаться только в случае задержания лица при совершении или сразу после совершения преступления, в случае указания прямыми свидетелями происшествия, в том числе пострадавшими лицами, на совершение преступления этим лицом, а также в случае обнаружения у подозреваемого лица или на его одежде, других принадлежащих ему предметах, в его транспортном средстве или квартире следов преступления», – сказал Эльшад Гаджиев.

Он добавил, что сотрудник полиции, который произвел незаконное задержание того или иного лица, несет ответственность в соответствии с законодательством Азербайджана.

(Автор: Самир Али. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)