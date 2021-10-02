БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 60 630 человек, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 15 293, вторую – 45 337 человек.

Общее количество примененных доз вакцины по стране составило 8 683 990. При этом первую дозу вакцины получили 4 794 136, вторую – 3 889 854 человека.

(Перевод: Турал Гараджаев)