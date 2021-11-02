В Тертере завершены ремонтные работы почти в 5600 зданиях, поврежденных в результате армянского террора (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Тертере завершены ремонтно-восстановительные работы почти в 5 600 зданиях, поврежденных в результате армянского террора, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Государственный комитет по градостроительству и архитектуре.

Во время 44-дневной Отечественной войны Тертерский район больше остальных пострадал от агрессии армянских вооруженных сил. Почти шести тысячам зданиям в районе был нанесен ущерб.

"Из них 57 частных домов и пять нежилых объектов были полностью разрушены", - говорится в сообщении.

По поручению Президента Ильхама Алиева завершены ремонтно-восстановительные работы почти в 5 600 зданиях, 44 частных дома и четыре нежилых объекта были отстроены заново и переданы владельцам.

«В настоящее время продолжается строительство 13 частных домов и одного нежилого объекта, а также ремонтно-восстановительные работы более чем в 300 зданиях», - говорится в сообщении.

По данным госкомитета, в результате армянской агрессии во время Отечественной войны был нанесен ущерб более 13 тысячам домов в 11 городах и районах Азербайджана.

Строительные и ремонтно-восстановительные работы уже завершены более чем на 12 тысячах жилых и нежилых объектов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)