Представители IBF и MÜSİAD посетили Аллею шехидов в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Находящиеся с визитом в Азербайджане Президент Международного бизнес-форума (IBF) Эрол Ярар, председатель правления Ассоциации независимых промышленников и бизнесменов Турции (MÜSİAD) Махмут Асмалы и группа представителей посетили Аллею шехидов в Баку.

Как сообщает Trend, гости сначала возложили цветы к могилам наших соотечественников, погибших в ходе событий 20 января, а также почтили память шехидов Первой Карабахской войны.

Затем делегаты посетили Мемориал турецким воинам, прочитали Коран и помолились за души бойцов Кавказской исламской армии, шехидов 20 января и Карабаха, погибших за территориальную целостность Азербайджана и освобождение Баку.

Напомним, что завтра в Баку начнет работу 25-й Международный бизнес-форум (İBF- İnternational Business Forum). Для участия из Турции прибыли 550 бизнесменов. В рамках форума будут обсуждаться перспективы развития экономики Азербайджана, инвестиции и другие вопросы.

Отметим, что официальным медиа-партнером IBF являются АМИ Trend, Day.Az и медиапроект TURKIC.World.