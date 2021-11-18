Азербайджанские шахматистки обыграли итальянскую команду на чемпионате Европы

БАКУ /Trend/ - В шестом туре чемпионата Европы по шахматам в Словении женская сборная Азербайджана одержала очередную победу.

Как сообщает Trend, Ульвия Фаталиева победила Даниэлу Мовилеану, а Ханым Баладжаева сыграла вничью с Теа Гуэчи, Гюнай Мамедзаде с Мариной Брунелло, Гульнар Мамедова с Ольгой Зиминой.

Таким образом, азербайджанская команда одержала победу над сборной Италии со счетом 2,5:1,5.

Отметим, что в шестом туре мужская сборная Азербайджана сыграла вничью (2:2) с армянскими шахматистами.

В чемпионате Европы принимают участие 39 мужских и 29 женских команд. Чемпионат, состоящий из девяти туров, завершится 21 ноября.