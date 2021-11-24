В 2022 г. желающим поступить в магистратуру могут быть предоставлены две попытки - ГЭЦ Азербайджана
БАКУ /Trend/ - В 2022 году желающим поступить в магистратуру могут быть предоставлены две попытки.
Об этом сказала в среду журналистам директор Совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Азербайджана Малейка Аббасзаде, сообщает Trend.
По ее словам, прием документов по уровню магистратуры на следующий год планируется в январе.
«В связи с тем, что график экзаменов пока не утвержден, я не могу назвать точную дату. Обычно прием в магистратуру проводится в один тур. В прошлом году мы предоставили кандидатам две попытки. Постараемся создать эту возможность и в следующем году», - сказала Аббасзаде.
(Автор: Фарид Зохрабов. Перевод: Кямаля Сеидова)
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