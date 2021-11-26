Баку приносит удачу - золотой медалист Всемирных соревнований среди возрастных групп

БАКУ /Trend/ - Баку приносит удачу, здесь соревнования для меня проходят достаточно успешно.

Об этом сказал в пятницу Trend обладатель золотой медали Всемирных соревнований среди возрастных групп в Баку в программе прыжков на акробатической дорожке у мужчин в возрастной категории 17-21 год, российский гимнаст Игорь Шикунов.

"На соревнованиях, организованных в Азербайджане, участвую во второй раз, второй раз стою на пьедестале, поэтому скажу, что здесь турниры для меня проходят достаточно успешно. Результатом своего выступления остался доволен, но соревнования для меня прошли достаточно волнительно. Справиться с волнением помогает окружение – близкие, семья, но больше всего тренер, ведь он ближе всех", - отметил победитель соревнований.

Игорь Шикунов заявил, что в Национальной арене гимнастики в Баку для спортсменов созданы хорошие условия.

"Мы прилетели за два дня до старта, условия были достаточно комфортные, чтобы вся команда могла подготовиться к выступлению", - добавил он.

28-е Всемирные соревнования среди возрастных групп по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке (тамблинг) проходят в Национальной арене гимнастики в Баку 25-28 ноября.

В соревнованиях участвуют 650 спортсменов из 32 стран мира. На турнире гимнасты выступают в следующих возрастных категориях - 11-12 лет, 13-14 лет, 15-16 лет и 17-21 год. Они принимают участие в программе индивидуальных и синхронных прыжков на батуте, а также на акробатической дорожке и двойном мини-батуте.

На соревнованиях Азербайджан представляют 15 гимнастов. В программе прыжков на батуте это - Селджан Магсудова, Магсуд Магсудов, Аммар Бахшалиев, Ибрагим Мустафазаде, Мехти Алиев, Ниджат Мирзоев, Али Нифталиев, Шафига Гумбатова, Сама Джафарова; в программе прыжков на акробатической дорожке - Тофиг Алиев, Адиль Гаджизаде, Билал Гурбанов, Гусейн Асадуллаев, Алексей Караташов и Эльнур Мамедов.

Отметим, что в соответствии с требованиями карантинных правил соревнования проходят без зрителей.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Эльдар Пашаев)