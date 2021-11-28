В Баку определились финалисты Всемирных соревнований среди возрастных групп в программе прыжков на акробатической дорожке у женщин

БАКУ /Trend/ - В ходе заключительного дня 28-х Всемирных соревнований среди возрастных групп по прыжкам на батуте и тамблингу в Баку определились финалисты в программе прыжков на акробатической дорожке у женщин в возрастной категории 13-14 лет, сообщает в воскресенье Trend.

В финал вышли Александра Лямина (Россия, 67.100 балла), Аделина Миназова (Россия, 62.500 балла), Джаеда-Ли Джефферс (Великобритания, 62.200 балла), Скайелар Хоук (США, 61.800 балла), Алисия Филд (Великобритания, 61.700 балла), Эмма Кокс (США, 61.200 балла), Вероника Зотова (Россия, 61.200 балла), Нона Хореманс (Бельгия, 60.900 балла).

28-е Всемирные соревнования среди возрастных групп по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке (тамблинг) проходят в Национальной арене гимнастики в Баку 25-28 ноября.

В соревнованиях участвуют 650 спортсменов из 32 стран мира. На турнире гимнасты выступают в следующих возрастных категориях - 11-12 лет, 13-14 лет, 15-16 лет и 17-21 год. Они принимают участие в программе индивидуальных и синхронных прыжков на батуте, а также на акробатической дорожке и двойном мини-батуте.

На соревнованиях Азербайджан представляют 15 гимнастов. В программе прыжков на батуте это - Селджан Магсудова, Магсуд Магсудов, Аммар Бахшалиев, Ибрагим Мустафазаде, Мехти Алиев, Ниджат Мирзоев, Али Нифталиев, Шафига Гумбатова, Сама Джафарова; в программе прыжков на акробатической дорожке - Тофиг Алиев, Адиль Гаджизаде, Билал Гурбанов, Гусейн Асадуллаев, Алексей Караташов и Эльнур Мамедов.

Отметим, что в соответствии с требованиями карантинных правил соревнования проходят без зрителей.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Эльдар Пашаев)